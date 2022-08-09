Что хотел сказать своей книгой «Сын Люцифера» Сергей Мавроди

Диапазон этого творения намного шире названия, произведение исследует всю глубину человеческих взаимоотношений.

Термин "Пирамида" сросся с именем Сергея Мавроди и его МММ. Но он был не только финансистом, аферистом и предпринимателем. Основатель МММ был еще и писателем.

В частности, его книга "Сын Люцифера" пользуется популярностью. В своем произведении Мавроди отображает свой взгляд на психологию, философию. Здесь предпринята попытка разобраться в природе слабости человека, его искушениях.

Сюжет задуман как противопоставление Библии, потому и чистать ее лучше, елси под рукой есть Библию. Ну или хотя бы некое представление о библейских учениях и истории..

Если в Библии есть Бог и его сын Иисус Христос, то в книге Мавроди - есть Люцифер и его сын. Люцифер показывает сыну, что есть человек, подвергая людей разным искушениям, создавая разнообразные ситуации - в том числе и нетипичные для человека.

Как реагировать, если предал верный друг? Ушла любимая? Случалось ли самим делать подлости при определенных обстоятельствах? Жизнь, как следует из книги создателя МММ, всегда намного шире нашего представления о нем.

Автор выкладывает различные сюжеты, которые становятся как бы притчей наоборот. В рассказах есть необычные примеры, юмор, секс. Нет только места скуке.