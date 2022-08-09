Покупатель отказался от первой партии украинского зерна, отправленного при посредничестве ООН

Недавно при посредничестве ООН из Украины отправилось первое судно с зерном. Однако ливанский покупатель, которому предназначалась данная партия, отказался от нее.

В Ливане назвали причиной отказа от поставки более чем пятимесячную задержку. В результате судну придется искать другой порт разгрузки.

На прошлой неделе судно Razoni покинуло Одессу с 26 527 тоннами кукурузы. Судно должно было прибыть в Ливан в воскресенье, но оно изменило пункт назначения на турецкий порт Мерсин и в настоящее время стоит на якоре у южного побережья Турции.

ООН и Турция заключили соглашение в прошлом месяце после того, как предупредили, что остановка поставок украинского зерна может привести к острой нехватке продовольствия и даже к вспышкам голода в некоторых частях мира.

На сегодняшний день около 243 000 тонн кукурузы было экспортировано из Украины на семи судах с момента первого отплытия 1 августа.

Остальные суда перевозили 11 000 тонн соевых бобов, 6 000 тонн подсолнечного масла и 45 000 тонн подсолнечного шрота.

Вместе с тем Украина настроена оптимистично. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первое успешное прибытие судна говорит о возможности продолжать перевозки.

В дальнейшем планируется отправлять от трех до пяти судов с зерновым грузом ежедневно. Ранее на Россию и Украину приходилась треть мирового экспорта пшеницы.

За возобновлением экспорта зерна следит Совместный координационный центр в Стамбуле, в котором работают сотрудники России, Украины, Турции и ООН.