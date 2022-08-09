WoW: Харламов рассказал, кто из ведущих ТНТ болен СПИДом

К слову, Денис Дорохов - один из самых популярных артистов развлекательного канала ТНТ.

Денис Дорохов - российский артист, юморист, игрок команды КВН "Сборная Камызякского края". Помимо участия в Клубе веселых и находчивых, получил популярность благодаря съемкам в телевизионном скетч-шоу "Однажды в России".

Сам ведущий никогда не говорил о том, что болен СПИДом. По этой причине многие фанаты комика высказывания Харламова о болезни артиста сочли за шутку.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Татьяна Ковалева рассказала о том, как вовремя распознать ВИЧ-инфекцию по первым симптомам. Издание "Известия" общалось с доктором медицинских наук.

Ковалёва отметила, что первыми признаками СПИДа могут быть лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, боль в горле и высыпания на коже. От заражения до первых проявлений заболевания может пройти нескольких недель или даже нескольких месяцев, а в некоторых случаях - даже год.