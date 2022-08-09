WoW: Харламов рассказал, кто из ведущих ТНТ болен СПИДом
Юморист Гарик Харламов в эфире Ютуб-шоу "Плохие спортивные новости" на канале "WoW" назвал имя ведущего, имеющего положительный ВИЧ-статус.
Российский юморист и актёр Гарик Харламов неожиданно для всех назвал имя звезды канала ТНТ, имеющего положительный ВИЧ-статус. Сведениями об этом артист поделился в комик-шоу "Плохие спортивные новости" на Ютуб-канале "WoW".
В такой манере Харламов представил своего соведущего:
И единственный ВИЧ-положительный на ТНТ - Денис Дорохов.
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К слову, Денис Дорохов - один из самых популярных артистов развлекательного канала ТНТ.
Денис Дорохов - российский артист, юморист, игрок команды КВН "Сборная Камызякского края". Помимо участия в Клубе веселых и находчивых, получил популярность благодаря съемкам в телевизионном скетч-шоу "Однажды в России".
Сам ведущий никогда не говорил о том, что болен СПИДом. По этой причине многие фанаты комика высказывания Харламова о болезни артиста сочли за шутку.
Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Татьяна Ковалева рассказала о том, как вовремя распознать ВИЧ-инфекцию по первым симптомам. Издание "Известия" общалось с доктором медицинских наук.
Ковалёва отметила, что первыми признаками СПИДа могут быть лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, боль в горле и высыпания на коже. От заражения до первых проявлений заболевания может пройти нескольких недель или даже нескольких месяцев, а в некоторых случаях - даже год.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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