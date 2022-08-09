Историки рассказали почему Китай носит именно такое название

Прирожденные китайцы назвали свою территорию "Срединное государство", но почему именно для нас, славянских стран это именно "Китай"?

Наше привычное название страны "Китай" пошло от слова "кидани" что означает монголоязычное племя. Немного позже в 907 году было создано целое могущественное государство, которое называлось Ляо, которое стало одним из самых больших и значимых в Азии.

На территории проходили границы от Японского моря до Средней Азии.

Когда на протяжении долгих веков правила династия Сун, племя кидани завоевали большое количество территорий со стороны Северного Китая и долго воевали с ними.

С 938 года, там находилась столица империи Ляо - город Наньцзин. Их правление было достаточно долгим до 1125 года, пока из империя не была захвачена чжурчжэнями и не превратилось в Цзинь "Золотое".

Имя Cathay было указано в уйгурском манихейском документе, которое было создано более тысячи лет до нашей эры. Так это название и дошло до наших дней.