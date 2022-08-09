Войска РФ уничтожили заглубленный командный пункт ВВС Украины под Винницей

Российские военные ликвидировали скрытый пункт управления Военно-воздушными силами Украины в Винницкой области.

Днём вторника Министерство обороны РФ опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что накануне российские военные уничтожили заглубленный командный пункт ВВС Украины в Винницкой области. Сообщается, что поражённый украинский пункт ВВС вёл тайную работу и противодействовал российской спецоперации.

Тажке в Минобороны России отметили, что поражение командного пункта Военно-воздушных сил армии Украины осуществлено крылатыми ракетами "Кинжал" воздушного базирования.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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