Войска РФ уничтожили заглубленный командный пункт ВВС Украины под Винницей
Российские военные ликвидировали скрытый пункт управления Военно-воздушными силами Украины в Винницкой области.
Днём вторника Министерство обороны РФ опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что накануне российские военные уничтожили заглубленный командный пункт ВВС Украины в Винницкой области. Сообщается, что поражённый украинский пункт ВВС вёл тайную работу и противодействовал российской спецоперации.
Тажке в Минобороны России отметили, что поражение командного пункта Военно-воздушных сил армии Украины осуществлено крылатыми ракетами "Кинжал" воздушного базирования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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