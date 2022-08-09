Вера Ренци собрала жуткую коллекцию из десятков своих любовников

Вера Ренци любила мужчин и в буквальном смысле коллекционировала их. То, что полицейские увидели в ее доме, повергло их в настоящий шок.

Вера родилась в Румынии в 1903 году. С юного возраста она нравилась мужчинам, но была очень подозрительной и эгоистичной. Ей важно было получать все возможное внимание.

Вера рано вышла замуж за успешного банкира Карла Шика, у них родился сын. Но девушка заподозрила супруга в измене и подсыпала ему в вино мышьяк. Всем знакомым она сказала, что подлец-муж бросил ее.

Вера недолго оставалась в одиночестве и снова вышла замуж. Нового супруга постигла та же судьба, что и его предшественника. После этого Вера уже не связывала себя брачными узами.

Она просто заводила все новых и новых любовников. Каждый из них в итоге получал свою дозу мышьяка, причем Вера выбирала только тех, кто прибыл издалека.

Тела мужчин она коллекционировала: укладывала их в цинковые гробы и составляла в подвале. Ей очень нравилось находиться там, и однажды сын застал ее за этим занятием. Вера отравила и его.

Но однажды Вера почему-то завела роман с одним из местных жителей, что ее и сгубило. Супруга этого мужчины ревновала его, а когда он долго не появлялся дома, обратилась в полицию и назвала адрес любовницы своего супруга.

Полицейские обнаружили в подвале Веры 32 гроба с останками ее любовников. А вот сыну и мужьям женщины гробов не досталось. Ренци приговорили к пожизненному заключению, она умерла в тюрьме в 36 лет.