Как выглядят и чем занимаются сыновья известных российских мужчин
Как они выглядят сейчас? Чем занимаются? И самое главное, унаследовали ли они талант своих отцов.
Кирилл Нагиев. Кириллу 32 года и он серьёзно намерен продолжать отцовское дело. Парень активно пробует себя в кино и на телевизоре.
В 2016 ему даже удалось стать напарником Елены Летучей в популярном шоу "Ревизоро".
На данный момент Нагиев-младший активно занят актёрской деятельности. В прошлом году с его участием вышел фильм "Холоп", заслуживший хорошие оценки зрителей.
Павел Табаков
Табаков-младший унаследовал от своего легендарного отца его лучшие качества и актёрский талант. В свои 26 лет Павел является востребованным актёром театра и кино.
Помимо успехов молодого парня СМИ регулярно обсуждают его частые романа с известными дамами.
Недавно Павел рассказывал о серьёзном намерении жениться на Марии Фоминой, но спустя время они расстались.
Аполлон Шнуров
Аполлон - сын известного музыканта Сергея Шнурова и Светланы Костицыной. Парень очень похож на своего отца, но продолжать его занятие не собирается.
Аполлон всерьёз увлекается живописью. Его картины даже покрывают стены одного из музеев Санкт-Петербурга.
Сейчас юноше 22 года, он ещё учится в ВУЗе, но в будущем намерен стать известным как художник.
Василий Рыбин
Сын талантливых артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой - потрясающе красивый юноша. В социальных сетях Василий регулярно публикует фотографии своей спортивной фигуры.
Пользователи часто сравнивают юношу с голливудскими актёрами, из-за его привлекательной внешности.
На данный момент Василию 22 года, он учится на режиссёра во МГИКе.
Опубликовано: Антон Райт
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