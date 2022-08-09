Украина остановила транзит нефти из России в Венгрию, Чехию и Словакию
«Транснефть» подтвердила, что «Укртранснафта» остановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба».
Во вторник, 9 августа 2022 года, представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Демин в своём пресс-релизе заявил, что украинская сторона 4 августа прекратила транзит нефти из РФ в Венгрию, Чехию и Словакию по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Демин пояснил, что приостановка транзита вызвана с невозможностью оплатить услуги «Укртранснафта» по транспортировке российской нефти в европейские страны из-за введённого Евросоюзом седьмого пакета санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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