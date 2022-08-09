Еврокомиссия исключила прекращение выдачи виз в страны ЕС россиянам

Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу виз гражданам РФ.

Днём вторника Европейская комиссия опубликовала новый пресс-релиз, в котором оценила идею президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Эстонии Кайи Каллас немедленно прекратить выдачу туристических виз россиянам.

В Еврокомиссии сообщили, что визовый кодекс Европейского союза исключает возможность введения полного запрета на выдачу кратковременных виз гражданам России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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