Светские хроники: Лорак ответила отказом на требование поклонников вернуть деньги за билеты на концерты, которые были отменены

Известная в России певица Ани Лорак не намерена возвращать фанатам деньги за билеты на отменённые концерты. Сейчас исполнительнице запрещено пересекать границу РФ.

Украинская исполнительница, широко известная в России, Ани Лорак как и многие отечественные знаменитости столкнулась с отменой её концертов на территории Российской Федерации.

Концерт артистки в Иркутске отменён по той причине, что звезде сцены запрещено пересекать границу российского государства.

По сведениям Телеграм-канала "Светские хроники", Лорак не намерена возвращать своим фанатам средства, потраченные на приобретение билетов.

Лорак пошла по стопам Светланы Лободы, получила предоплату за концерт в России, но более возвращаться в РФ не собирается. Концерт был запланирован в Иркутске, концерт не состоится потому, что Ани запретили въезд на территорию России.

Напомним, что с начала спецоперации Ани Лорак исчезла с экранов, перестала выступать на концертах. Только летом текущего года её заметили среди гостей праздника, посвящённого 10-летию наследника Филиппа Киркорова Мартина.

Исполнительница пришла на день рождения сына поп-короля эстрады со своей дочкой.

После артистка выступала на корпоративе в столице Армении. Гости мероприятия отметили, что знаменитость изрядно набрала вес.