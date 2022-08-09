Светские хроники: Лорак ответила отказом на требование поклонников вернуть деньги за билеты на концерты, которые были отменены
Известная в России певица Ани Лорак не намерена возвращать фанатам деньги за билеты на отменённые концерты. Сейчас исполнительнице запрещено пересекать границу РФ.
Украинская исполнительница, широко известная в России, Ани Лорак как и многие отечественные знаменитости столкнулась с отменой её концертов на территории Российской Федерации.
Концерт артистки в Иркутске отменён по той причине, что звезде сцены запрещено пересекать границу российского государства.
По сведениям Телеграм-канала "Светские хроники", Лорак не намерена возвращать своим фанатам средства, потраченные на приобретение билетов.
Лорак пошла по стопам Светланы Лободы, получила предоплату за концерт в России, но более возвращаться в РФ не собирается. Концерт был запланирован в Иркутске, концерт не состоится потому, что Ани запретили въезд на территорию России.
Напомним, что с начала спецоперации Ани Лорак исчезла с экранов, перестала выступать на концертах. Только летом текущего года её заметили среди гостей праздника, посвящённого 10-летию наследника Филиппа Киркорова Мартина.
Исполнительница пришла на день рождения сына поп-короля эстрады со своей дочкой.
После артистка выступала на корпоративе в столице Армении. Гости мероприятия отметили, что знаменитость изрядно набрала вес.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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