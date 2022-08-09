Депутат Кузнецов предложил ФСБ запретить въезд в Россию Лайме Вайкуле

Российский депутат Дмитрий Кузнецов выступил с предложением о запрете въезда в Россию певице Лайме Вайкуле.

9 августа российский депутат от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов сообщил, что обратился к представителям Федеральной службы безопасности РФ с инициативой по запрету въезда музыкального исполнителя Лаймы Вайкуле на территорию России.

По словам Кузнецова, причиной его подобной инициативы стал тот факт, что Вайкуле неоднократно критиковала специальную военную операцию армии России в Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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