Мэр Вены Людвиг отказался отправлять оружие Киеву в беседе с Вованом и Лексусом

9 августа состоялся разговор мэра Вены Михаэля Людвига с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Днём вторника известные российские пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Вены Михаэлю Людвигу, представившись Виталием Кличко. В ходе беседы ненастоящий Кличко призывал Людвига отправить австрийское оружие Украине, однако политик ответил решительным отказом.

По словам Михаэля Людвига, Австрия всегда будет оставаться государством, которое придерживается нейтралитета в военном вопросе, ввиду чего Киев не получит от Вены ни оружия, ни денег.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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