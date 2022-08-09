Победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков умер в возрасте 98 лет
Российский певец Олег Газманов сообщил о гибели триумфатора шоу "Голос 60+" Михаила Серебрякова.
9 августа Олег Газманов опубликовал новое сообщение на своей странице в соцсетях, где сообщил о том, что победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков скончался на девяносто девятом году жизни после продолжительной борьбы с некой болезнью.
В своём сообщении Газманов выразил слова соболезнований родным Серебрякова и пожелал царствия небесного погибшему.
Сам Олег Газманов был наставником на телешоу "Голос 60+" и лично курировал выступления Михаила Серебрякова в ходе выступлений на передаче.
Участник Великой Отечественной войны 96-летний Михаил Серебряков признался в интервью, что не любит современные песни, поэтому выбрал для Слепых прослушиваний композицию «Родина» на стихи поэта Феодосия Савинова.
Кроме того Михаил Ерофеевич рассказал, что будет послушным учеником своего Наставника Олега Газманова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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