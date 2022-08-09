Победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков умер в возрасте 98 лет

Российский певец Олег Газманов сообщил о гибели триумфатора шоу "Голос 60+" Михаила Серебрякова.

9 августа Олег Газманов опубликовал новое сообщение на своей странице в соцсетях, где сообщил о том, что победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков скончался на девяносто девятом году жизни после продолжительной борьбы с некой болезнью.

В своём сообщении Газманов выразил слова соболезнований родным Серебрякова и пожелал царствия небесного погибшему.

Сам Олег Газманов был наставником на телешоу "Голос 60+" и лично курировал выступления Михаила Серебрякова в ходе выступлений на передаче.

Участник Великой Отечественной войны 96-летний Михаил Серебряков признался в интервью, что не любит современные песни, поэтому выбрал для Слепых прослушиваний композицию «Родина» на стихи поэта Феодосия Савинова.

Кроме того Михаил Ерофеевич рассказал, что будет послушным учеником своего Наставника Олега Газманова.