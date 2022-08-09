Конгрессвумен Грин добивается импичмента для Байдена из-за обысков у Трампа
Американская конгрессвумен Тейлор Грин сообщила, что намерена добиться отставки Джо Байдена с поста президента США из-за того, что в имении Дональда Трампа прошли обыски ФБР.
Днём 9 августа официальный представитель Конгресса Соединённых Штатов Тейлор Грин опубликовала новое сообщение в Twitter.
Где на заявила, что она и её соратники намерены приложить все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки добиться импичмента Джозефа Байдена с поста президента.
Прошлой ночью бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР обыскали его имение в Мар-а-Лаго, даже взломав сейф, находившийся в доме.
По мнению Трампа, данный инцидент произошёл по прямому указанию Джо Байдена с целью недопущения Дональда Трампа к участию в следующих президентских выборах США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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