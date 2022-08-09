В Дании планируют привить гомосексуалистов от оспы обезьян

Управление здравоохранения Дании намерено привить всех мужчин-гомосексуалистов от вируса оспы обезьян.

9 августа пресс-служба Министерства внутренних дел и здравоохранения Дании заявила о решении придать приоритетный статус вакцинации мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации от вирусного заболевания оспы обезьян.

Сотрудники датского здравоохранительного ведомства уточнили, что данные меры являются вынужденными из-за повышенного риска распространения оспы обезьян среди гомосексуалистов в стране.