В Дании планируют привить гомосексуалистов от оспы обезьян

Управление здравоохранения Дании намерено привить всех мужчин-гомосексуалистов от вируса оспы обезьян.

9 августа пресс-служба Министерства внутренних дел и здравоохранения Дании заявила о решении придать приоритетный статус вакцинации мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации от вирусного заболевания оспы обезьян.

Сотрудники датского здравоохранительного ведомства уточнили, что данные меры являются вынужденными из-за повышенного риска распространения оспы обезьян среди гомосексуалистов в стране.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 