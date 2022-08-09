Российские войска ведут бои с украинскими военными в Соледаре

Вооруженные силы РФ и подразделения республик Донбасса сражаются с украинскими военными в Соледаре.

Журналисты РИА Новости 9 августа сообщили со ссылкой разведчика отдельного батальона Народной милиции ЛНР, что «союзные силы» РФ, ДНР и ЛНР ведут бои в городе Соледар.

Он уточнил, что боестолкновения были зафиксированы в районе завода Knauf. Он утверждает, что силы РФ и республик Донбасса заняли уже три улицы в городе.

Бойцы Донбасса обвиняют ВСУ в применении противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» для минировании подступов к городу.

Между сторонами конфликта ведется контрбатарейная борьба. ВСУ пытаются предотвратить деятельность беспилотников при помощи средств РЭБ и подавить артиллерию союзных сил.

Разведчик сказал, что украинские военнослужащие укрываются в соляных рудниках. По его словам, танк ЛНР прикрывает пехоту в районе Соледара.

Накануне Рамзан Кадыров сообщил, что силам РФ и республик Донбасса получилось взять завода Knauf.