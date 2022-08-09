Нацисту с фото «Мальчик из Варшавского гетто» четверть века удавалось скрываться от правосудия

Фотография, сделанная в Варшаве в 1943 году, является одним из самых известных снимков тех времен. Его даже считают символом Холокоста.

Фото сделано во время подавления восстания в гетто. Эксперты подсчитали, что на нем изображено 25 человек. Один из них – солдат, который направил оружие на мирных длюдей.

Его личность была установлена. Это офицер СС по имени Йозеф Блеше, который впоследствии десятилетиями скрывал свои преступления.

Блеше вступил в нацистскую партию в 1938 году, служил в карательном отряде «Айнзацгруппе». За подавление восстания он получил Немецкий крест и прозвище «Франкенштейн», поскольку проявил особую жестокость.

В 1945 году Блеше попал в плен, из которого его освободили два года спустя. После этого он спокойно жил в Восточной Германии, пока его имя не озвучили во время суда по другим военным преступлениям.

В 1967 году Блеше был арестован. Ему задавали вопросы по поводу знаменитой фотографии. Он отвечал, что просто выполнял приказ, но не собирался стрелять.

Впрочем, так оправдывались на судах практически все нацисты, которых в итоге привлекли к ответственности.

Большинство своих жертв Блеше убил выстрелом в шею. Именно таким способом казнили и его самого.