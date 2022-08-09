Водяной скорпион: чем опасны укусы такого насекомого
Водяные скорпионы относятся к классу клопов, обитают во всех водоёмах, стараются держаться мест со стоячей водой и имеют цвет сгнившего листика.
Хотя средняя полоса - не Амазонка, крокодилов и опасных змей в ее реках нет, однако иногда можно столкнуться с не очень прекрасными насекомыми.
Одно из них - водяной скорпион. Выглядит он довольно страшновато, еще больше пугает его название. Чем опасны такие встречи?
Водяные скорпионы относятся к классу клопов, обитают во всех водоёмах, стараются держаться мест со стоячей водой и имеют цвет сгнившего листика.
Сзади у этого жука есть вытянутый отросток, люди его называют жалом и очень боятся. И совершенно напрасно - это никакое не жало, а дыхательная трубка - вроде хобота у слона.
А жало у скорпиона находится спереди: между двух клешней. Оно короткое и толстое, но длины достаточно, чтобы проткнуть кожу, и выпустить фермент. Именно такой укол вызывает болевой импульс, который "подбрасывает" человека вверх.
Последствия укуса - боль, покраснение, припухлость. Но серьёзные проблемы могут быть только в результате аллергических реакций, а в целом этот жук не более опасен, чем пчела. Если его не трогать, то он точно никого не побеспокоит.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Участница телешоу «Дом 2» Юлия Белая поразила поклонников пятнами на ногах
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Некоторые свадебные традиции были очень странными и даже нелепыми
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию