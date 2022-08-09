Водяной скорпион: чем опасны укусы такого насекомого

Водяные скорпионы относятся к классу клопов, обитают во всех водоёмах, стараются держаться мест со стоячей водой и имеют цвет сгнившего листика.

Хотя средняя полоса - не Амазонка, крокодилов и опасных змей в ее реках нет, однако иногда можно столкнуться с не очень прекрасными насекомыми.

Одно из них - водяной скорпион. Выглядит он довольно страшновато, еще больше пугает его название. Чем опасны такие встречи?

Водяные скорпионы относятся к классу клопов, обитают во всех водоёмах, стараются держаться мест со стоячей водой и имеют цвет сгнившего листика.

Сзади у этого жука есть вытянутый отросток, люди его называют жалом и очень боятся. И совершенно напрасно - это никакое не жало, а дыхательная трубка - вроде хобота у слона.

А жало у скорпиона находится спереди: между двух клешней. Оно короткое и толстое, но длины достаточно, чтобы проткнуть кожу, и выпустить фермент. Именно такой укол вызывает болевой импульс, который "подбрасывает" человека вверх.

Последствия укуса - боль, покраснение, припухлость. Но серьёзные проблемы могут быть только в результате аллергических реакций, а в целом этот жук не более опасен, чем пчела. Если его не трогать, то он точно никого не побеспокоит.