Названы самые известные исторические личности, которые явно злоупотребляли алкоголем
Любовью к алкогольным напиткам отличались многие исторические личности. Некоторые из них не представляли свою жизнь без спиртного и не считали это чем-то необычным
Эрнест Хемингуэй был большим любителем горячительных напитков. Он долгое время жил на Кубе, где с удовольствием пил шампанское за завтраком и был в восторге от коктейля «Дайкири».
Сейчас в старой Гаване в любимом баре писателя El Floridita стоит его бронзовое изваяние, перед которым по утрам выставляют этот коктейль.
Кардинал Ришелье был не только великим стратегом, дипломатом и полководцем, но и настоящим гурманом по части вин. При этом он оставался патриотом и предпочитал продукцию исключительно французских виноделов.
Эрих Мария Ремарк застал две мировые войны. Заглушить жуткие воспоминания ему помогал алкоголь, в основном – яблочный бренди из Нормандии, который он не раз описывал в своих произведениях.
Уинстон Черчилль не отказывал себе ни в хорошей еде, ни в качественных сигарах, ни в алкогольных напитках. Его нормой была бутылка коньяка в день.
Предпочитал он армянский коньяк, который когда-то попробовал в Тегеране по совету Сталина. Но и виски, игристое, а также другие спиртные напитки присутствовали в его жизни, что не помешало ему дожить до 90 лет.
Сталин был ценителем грузинских вин, особенно произведенных в регионе Кварели. Для него специально отбирали вино.
С 1940 годов это вино стали производить в промышленных масштабах, и сегодня мы знаем его как Киндзмараули. Не отказывался советский вождь и от молодого вина Маджари или грузинского коньяка.
Опубликовано: Светлана Репина
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