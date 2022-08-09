США ввели санкции против Беларуси за «подрыв демократии»

Госдепартамент США ввел рестрикции против 100 граждан Беларуси за «подрыв демократии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 августа сообщил о введении против 100 белорусских госслужащих и людей, связанных с властью.

Блинкен обвиняет их в «подрыву демократических институтов» РБ и препятствии перехода Беларуси к демократической форме правления, против них будут введены визовые ограничения.

Глава дипломатии США сказал, что в санкционном списке оказались сотрудники администрации президента, Минтранса, Министерство внутренних дел, КГБ и следственного комитета и Вооруженных сил Беларуси.

Блинкен добавил, что в список попали и депутаты парламента, члены Исполкомов, судьи, ректоры государственных ВУЗов.

Ранее США и Евросоюз вводили санкции против Беларуси в 2020 и 2021 годах, когда в Беларуси прошли массовые протесты против действующих властей.