США ввели санкции против Беларуси за «подрыв демократии»
Госдепартамент США ввел рестрикции против 100 граждан Беларуси за «подрыв демократии».
Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 августа сообщил о введении против 100 белорусских госслужащих и людей, связанных с властью.
Блинкен обвиняет их в «подрыву демократических институтов» РБ и препятствии перехода Беларуси к демократической форме правления, против них будут введены визовые ограничения.
Глава дипломатии США сказал, что в санкционном списке оказались сотрудники администрации президента, Минтранса, Министерство внутренних дел, КГБ и следственного комитета и Вооруженных сил Беларуси.
Блинкен добавил, что в список попали и депутаты парламента, члены Исполкомов, судьи, ректоры государственных ВУЗов.
Ранее США и Евросоюз вводили санкции против Беларуси в 2020 и 2021 годах, когда в Беларуси прошли массовые протесты против действующих властей.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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