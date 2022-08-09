Зачем Хрущёв подарил Китаю Порт-Артур в 1954-м году

После смерти Сталина активизировалась «подковерная» борьба между претендентами на должность лидера страны.

В 1954-м году Мао Дзэдун пригласил СССР на национальный праздник Китая. Здесь планировалось открыть выставку достижений Советского Союза.

В свойственной людям Востока философской манере китайский правитель намекнул, что приглашаются представители партии либо правительства, которые имеют больший вес в стране.

Хрущёв решил, что к нему это относится лично, и стал действовать. Чтобы показать главенствующее положение в государстве, Хрущев решил «переписать» одобренные еще Сталиным решения последних встреч СССР с Китаем.

Тогда были созданы несколько совместных предприятий, специализирующихся на работе с металлом и нефтью. Также была продлена аренда Порт-Артура - как советской военной базы.

Данные земли вернулись СССР лишь после Великой Отечественной. Когда Китай стал Китайской народной республикой, СССР признал ее первым и передал новому государству Квантунский полуостров. Но - без Порт-Артура.

Китаю было понятно, что Союз крепость им не оставит, и «сохранил лицо», заявив, что якобы сам хочет, чтобы на этой территории находились советские военные.

Но в 1954-м появились проблемы с выплатой довольствия тем, кто работал и служил в Порт-Артуре. Финансовый вопрос и стал причиной кардинального нововведения, которые вылилось в дальнейшие шаги Хрущёва.

В ходе поездки 1954 года в Китай он начисто «переписал» заключённые Сталиным соглашения. И в первую очередь передал КНР военно-морскую базу Порт-Артур. Китайцы, конечно, не отказались от такого ценного стратегического объекта.

Юридически "подарок" был оформлен 31-го мая 1955 года. Дополнительно были ликвидированы и все совместные советско-китайские производства.

После щедрого «подарка» на миллионы золотых рублей Хрущёв задумался о строительстве авианосцев. Стало понятно, что они должны где-то базироваться, проходить обслуживание. Начались попытки договориться с Мао Дзэдуном о возврашении Порт-Артура.

Но ответ Хрущеву в 1958 году от китайского лидера был очень жестким. И стратегически важный город-крепость остался во владении Китая, получив иное название.