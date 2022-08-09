В Крыму раздались мощные ракетные взрывы, есть пострадавшие

В районе военного аэродрома в крымском посёлке Новофёровка прогремели взрывы, двое пострадали.

Во вторник, 9 августа 2022 года, жители посёлка городского типа Новофёдоровка в Крыму сообщили в социальных сетях о мощных взрывах предположительно в районе аэродрома ВС России возле города Саки.

Отмечается, что в настоящее время по территории Новофёдоровки было выпущено не менее десяти ракет, в результате чего пострадали не менее двух человек. Правительство Крыма на данный момент не сделало официального заявления по поводу произошедшего ракетного обстрела.