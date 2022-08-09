Китай вывел на околоземную орбиту три спутника зондирования Земли

Китайская ракета-носитель Церера-1 вывела на околоземную орбиту три спутника.

Центральное телевидение Китая передало сообщение об успешном выводе на орбиту трёх спутников дистанционного зондирования Земли. В космос аппараты доставила ракета-носитель "Церера-1". 

Запуск был произведён с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу. На орбиту выведены два спутника  "Тайцзин-1" и один  "Дунхай-1". Все аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли. 

Ракета-носитель Церера- 1, работающая на твёрдом топливе, разработана частной китайской компанией Galactic Energy. Предназначена для оказания коммерческих услуг по запуску спутников на околоземную орбиту. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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