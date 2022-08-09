Владимир Соловьев совмещает карьеру с тремя браками и восемью детьми

Активная профессиональная деятельность не помешала Владимиру Соловьеву трижды жениться и 8 раз стать отцом.

Со своей первой женой Владимир познакомился в Москве, кода ему было 22 года. У пары родилось двое детей: дочь Полина и сын Александр.

Впоследствии брак распался, но Соловьев продолжал помогать детям. Им обоим сейчас уже за 30, Полина работает ведущей новостей на московском телеканале, Александр – режиссер рекламных роликов.

Соловьев был уже аспирантом, когда познакомился с Юлией, его будущей второй супругой. Между ними вспыхнули романтические чувства, и молодые люди поженились.

В США, где Владимир преподавал экономику, родилась дочь Екатерина. Брак распался через 10 лет, супруги расстались мирно. Екатерина Соловьева стала актрисой.

Третью жену Владимир встретил на съемках у лидера музыкальной группы «Крематорий» Армена Григоряна. Эльга Степ – дочь сатирика Виктора Коклюшкина.

Владимир Соловьев тогда выглядел совсем не так, как сейчас. Он носил усы и весил 140 кг. Эльга моложе его на 9 лет.

Супруги вместе уже два десятилетия, у них три сына и две дочери: Данил, София-Бетина и Эмма-Эстер, Владимир и Иван.