Владимир Соловьев совмещает карьеру с тремя браками и восемью детьми
Активная профессиональная деятельность не помешала Владимиру Соловьеву трижды жениться и 8 раз стать отцом.
Со своей первой женой Владимир познакомился в Москве, кода ему было 22 года. У пары родилось двое детей: дочь Полина и сын Александр.
Впоследствии брак распался, но Соловьев продолжал помогать детям. Им обоим сейчас уже за 30, Полина работает ведущей новостей на московском телеканале, Александр – режиссер рекламных роликов.
Соловьев был уже аспирантом, когда познакомился с Юлией, его будущей второй супругой. Между ними вспыхнули романтические чувства, и молодые люди поженились.
В США, где Владимир преподавал экономику, родилась дочь Екатерина. Брак распался через 10 лет, супруги расстались мирно. Екатерина Соловьева стала актрисой.
Третью жену Владимир встретил на съемках у лидера музыкальной группы «Крематорий» Армена Григоряна. Эльга Степ – дочь сатирика Виктора Коклюшкина.
Владимир Соловьев тогда выглядел совсем не так, как сейчас. Он носил усы и весил 140 кг. Эльга моложе его на 9 лет.
Супруги вместе уже два десятилетия, у них три сына и две дочери: Данил, София-Бетина и Эмма-Эстер, Владимир и Иван.
Опубликовано: Светлана Репина
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