Власти Крыма сообщили о взрывах в районе Новофедоровки
Власти Крыма заявили, что на территории республики около Новофедоровки произошло несколько взрывов.
Советник главы республики Крым Олег Крючков 9 августа сообщил журналистам, что на западном побережье полуострова произошли взрывы.
Крючков заявил, что никаких подробностей неизвестно, и он может лишь подтвердить факт, что он были.
Он призвал прессу «не плодить» версии и дождаться официальных заявлений. Около Новофедоровки располагается военная часть и военный аэродром.
Туристы, отдыхающие на местных пляжах, подтвердили факт взрывов.
По словам некоторых, из-за него в столовой неподалеку от места происшествия выбило окна. Одна из очевидцев заявила, что туристов увели в подвал, откуда она слышала хлопки.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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