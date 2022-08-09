Власти Крыма сообщили о взрывах в районе Новофедоровки

Власти Крыма заявили, что на территории республики около Новофедоровки произошло несколько взрывов.

Советник главы республики Крым Олег Крючков 9 августа сообщил журналистам, что на западном побережье полуострова произошли взрывы.

Крючков заявил, что никаких подробностей неизвестно, и он может лишь подтвердить факт, что он были.

Он призвал прессу «не плодить» версии и дождаться официальных заявлений. Около Новофедоровки располагается военная часть и военный аэродром.

Туристы, отдыхающие на местных пляжах, подтвердили факт взрывов.

По словам некоторых, из-за него в столовой неподалеку от места происшествия выбило окна. Одна из очевидцев заявила, что туристов увели в подвал, откуда она слышала хлопки.