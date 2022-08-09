Bloomberg: Пелоси называет поездку на Тайвань "стоящей того" и отталкивает Китай

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, штат Калифорния, во вторник защитила свое решение посетить Тайвань на прошлой неделе, несмотря на агрессивную реакцию Китая

“Да, это того стоило”, - сказала она в своем первом интервью после возвращения из Азии на прошлой неделе в шоу NBC “Today”. “И то, что делают китайцы, - это то, что они обычно делают”.

Пелоси заявила, что ее исторический визит получил “подавляющую двухпартийную поддержку”, и повторила, что “Китаю не будет позволено изолировать Тайвань”. Она также задалась вопросом, почему ее поездке уделили так много внимания, в то время как группа сенаторов побывала на Тайване несколькими месяцами ранее, и это не оказало никакого влияния. “Кто-нибудь поднял шум?” она спросила.

Спикер заявила, что у председателя КНР Си Цзиньпина “есть своя неуверенность”, и она не позволит ему контролировать расписание членов Конгресса. В отдельном интервью во вторник на канале MSNBC “Morning Joe” Пелоси сказала, что Си Цзиньпин находится “в уязвимом положении”.

Китай немедленно осудил визит Пелоси на Тайвань, самоуправляющийся остров, который Пекин считает частью своей территории, и объявил, что начнет “серию целенаправленных военных действий в качестве контрмер”, чтобы “решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность”.

Китай заявил, что визит Пелоси нарушил “политику одного Китая”, которая заключается в том, что Пекин претендует на то, чтобы быть единственным правительством как материкового Китая, так и Тайваня.

США уже давно придерживаются этой политики, что означает, что они не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживают неофициальное посольство на острове.