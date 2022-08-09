МИД Беларуси призвал Запад прекратить вмешиваться в дела страны и финансировать оппозицию
МИД Беларуси выступило с критикой вмешательства Запада в дела страны открытым оказанием поддержки и финансирования оппозиции.
Во вторник, 9 августа 2022 года, Министерство иностранных дел Беларуси выступило с официальным призывом к странам ЕС и США немедленно прекратить проведение «антибелорусской политики» и вернуться к взаимовыгодному развитию и партнёрским отношениям.
Помимо прочего внешнеполитическое белорусское ведомство выступило против интервенции западных стран во внутренние дела Беларуси, осуществляемой путём предоставления помощи и финансирования оппозиционных политических деятелей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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