Анна Завортнюк накинулась на подписчицу в соцсетях, которая обидела её маленькую сестру

Модель Анна Заворотнюк и дочь актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк обратила свой гнев против подписчицы, которая обвинила её трёхлетнюю сестру в том, что она отобрала жизнь звёздной матери.

Модель Анна Заворотнюк грубо ответила на провокационный вопрос своей подписчицы, которая посмела обидеть её маленькую сестрёнку.

Гневное послание девушка оставила нетактичной особе в социальных сетях.

У актрисы Анастасии Заворотнюк двое дочерей и сын Ник. Очень скоро после того, как последний ребёнок звезды появился на свет, она заболела раком.

На днях старшая дочь знаменитости получила послание от своей поклонницы:

Анна, не держите ли Вы зла на сестру за то, что она забрала жизнь вашей мамы?

Подобная бестактность вывела Анну из себя. Ответ девушки был наполнен гневом.

Прошу подобных людей отписаться от меня! Ваша тупость меня выбешивает!

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не выходит на связь с поклонниками, не появляется на публике.

О состоянии её здоровья время от времени сообщает её старшая наследница.

Ранее сообщалось, что 51-летняя Анастасия Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов. Об этом сообщило популярное издание "Комсомольская правда".

Оказывается, знаменитость должна налоговой 136 000 российских рублей. 41 000 из этой суммы уже направлена в соответствующую инстанцию, которая может взыскать долг с карты артистки либо наложить арест на имущество знаменитости.