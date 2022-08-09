Некоторые свадебные традиции были очень странными и даже нелепыми

Многие молодожены не любят традиционные свадьбы. Но они даже не представляют, какие странные традиции существовали в истории.

В Англии невеста должна была надеть в день свадьбы белье замужней женщины, у которой уже есть дети. Считалось, что это поможет быстрее обзавестись потомством.

В США в Белом доме была целая книга этикета, в которой было указанно, как именно следует организовать свадьбу. Например, по субботам выходить замуж не стоило.

В Древнем Риме считали, что на пороге за ноги молодоженов могут зацепиться злые духи, которые таким способом проникают в дом. Поэтому было принято, чтобы жених переносил невесту через порог на руках.

В древности подружки невесты одевались точно, как героиня торжества. Это должно было сбить с толку злых духов и предотвратить похищение невесты.

Свадебные торты – одна из традиций, которая сохранилась до наших дней. Но раньше верхнюю часть кулинарного шедевра замораживали.

Эту часть было принято хранить до рождения первенства и торжественно съедать в честь такого события. Например, кусок торта был заморожен на свадьбе принцессы Дианы и Чарльза, его продали через 40 лет за 2558 фунтов стерлингов.

Не все знают, почему молодоженов забрасывают рисом. Крупа считается символом плодородия, иногда вместо нее бросают лепестки цветов.

Платье невесты не всегда было белым. Раньше наряды шили из ткани любого цвета, в том числе перешивали имеющуюся одежду. Белоснежный наряд стал традицией после свадьбы королевы Виктории с принцем Альбертом в 1840 году.