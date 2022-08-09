Как Сергей Мавроди разрешал конфликтные ситуации с сокамерниками, когда сидел в тюрьме

Создатель МММ в середине нулевых годов свыше 4-х лет провел в местах не столь отдаленных, его обвинили в мошенничестве и неуплате налогов.

«Остап Бендер» девяностых годов около полугода провел в обычных тюрьмах, месяц отсидел в СИЗО «Бутырка», еще пять месяцев - в СИЗО «Матросская тишина». И 4 года - в спецбблоке 99/1, с повышенным контролем содержания.

По словам Мавроди, где бы он ни был за колючей проволокой, к нему везде относились с уважением.

Сокамерники ценили главу МММ за масштаб деятельности и, хотя родные некоторых серьезно пострадали в результате вклада средств в пирамиду, никому не пришло в голову что-то ему предъявлять за это.

Уважительно к нему относились также воры в законе, с которыми Мавроди пересекался в тюрьмах.

Тем не менее, за годы отсидки без происшествий не обошлось. Однажды серьезный сиделец, который проходил по 105-й статье УК РФ, предложил Мавроди сыграть в шахматы. До этого автор МММ рассказал, что играть не любит, и умеет совсем немного, хотя на самом деле играл на приличном уровне.

Когда сели за партию, выдающийся аферист запросто выиграл у оппонента, чем разозлил его. Он решил, что Сергей Мавроди над ним специально посмеялся, притворившись слабым игроком.

Сокамерник встал, отошел в сторону и стал разминаться, показывая, что сейчас накинется на Мавроди. "Великий комбинатор" позже вспоминал, что следил за ним с большой тревогой, ожидая нападения. Однако вмешался кто-то из местных авторитетов и настоятельно посоветовал шахматисту успокоиться.

В другой раз основатель МММ столкнулся с нервным типом. Мавроди что-то вырезал ножницами, которые были выданы с разрешения администрации. Когда подошел сокамерник и захотел взять со стола какой-то предмет, Мавроди в шутку замахнулся на него ножницами - мол, куда лезешь?

Сокамерника это задело. Он сказал: "Бей, раз замахнулся" и подошел к Мавроди вплотную. Тогда тот взял ножницы и провел по протянутой руке острием. Инцидент был исчерпан.