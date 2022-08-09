Участница телешоу «Дом 2» Юлия Белая поразила поклонников пятнами на ногах

Кадр, где ноги Белой покрыты то ли пятнами, то ли синяками, показали на телеканале Ю.

Новость об этих пятнах попала в рекомендованные и стала популярной.

Люди предполагают, судя по комментариям к фото, что у Юлии Белой проблемы с иммунитетом.

В то же время Юлия Белая продолжает вести свой аккаунт в Инстаграме.