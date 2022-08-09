Участница телешоу «Дом 2» Юлия Белая поразила поклонников пятнами на ногах

Кадр, где ноги Белой покрыты то ли пятнами, то ли синяками, показали на телеканале Ю.

Новость об этих пятнах попала в рекомендованные и стала популярной.

Люди предполагают, судя по комментариям к фото, что у Юлии Белой проблемы с иммунитетом.

В то же время Юлия Белая продолжает вести свой аккаунт в Инстаграме.

  • Изображение статьи

    Там в историях 7 августа 2022 года появилось видео с ней, где Юлия Белая моет посуду на кухне.

    5 июля 2022 года она опубликовала свое фото, где видны ее голые ноги.

    На снимке выглядит все так, как будто с ногами все в порядке.

Опубликовано: Антон Райт

 

 


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