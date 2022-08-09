Рыбаки назвали три самых вкусных вида мелкой рыбы

Крупная рыба – предмет гордости любого рыболова, а заодно основа для вкусного блюда. Но некоторые мелкие рыбки не только не уступают по вкусу большим, но и превосходят их.

Есть рыбы, которые выглядят невзрачными, о них знают только опытные рыболовы. Их не продают на рынках, такое лакомство можно только поймать самостоятельно.

Одна из таких рыб – колючий ерш. Рыбаки не слишком любят его за глубокое заглатывание наживки, уколы и неудобства, когда рыбу нужно снять с крючка.

Зато ее не нужно чистить для приготовления ухи, а само блюдо получается вкусным и наваристым. Когда уха остывает, она густеет и напоминает желе.

Пескарь для многих рыболовов был первой пойманной рыбой. Но сейчас пескари становятся все более мелкими.

Самый лучший способ приготовить улов – это пожарить пескарей. В таком виде они обладают великолепным вкусом.

Уклейка живет во многих реках и озерах. Ее легче поймать, чем многих других рыб, но рыбаки не слишком любят ее за небольшие размеры.

Но уклейки в приготовленном виде обладают совершенно особым вкусом, который ни с чем не перепутаешь. Их можно сушить, мясо остается достаточно жирным.