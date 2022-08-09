Эксперт по питанию Рейчел Линдер рассказала о неожиданных эффектах употребления бананов

Бананы – это полезный перекус, источник витаминов и питательных веществ. Привычка есть бананы каждый день может дать неожиданный эффект.

Эксперт по питанию Рейчел Линдер отмечает, что бананы помогают похудеть. Они богаты белком и клетчаткой, поэтому обеспечивают чувство сытости на долгое время.

В бананах содержится триптофан – это аминокислота, которая вызывает сонливость. Употребление фрукта во второй половине дня поможет без проблем заснуть.

Бананы улучшают состояние кишечника. Они содержат резистентный крахмал, который активизирует выработку кислот, благотворно влияющих на кишечные мироорганизмы.

Благодаря антиоксидантным фенольным соединениям, бананы сокращают риск развития рака почки. Фрукт дает энергию, поэтому его часто едят спортсмены, в том числе во время соревнований.

Употребление бананов помогает улучшить память за счет содержания витаминов группы В. Эти фрукты в целом положительно действуют на работу мозга.

В бананах есть марганец, который повышает выработку коллагена. Таким образом, употребление фруктов способствует здоровью и молодости виду кожи.

Высокое содержание железа в бананах важно для людей, страдающих анемией. А калий отвечает за нормальную работу мускулатуры, в том числе сердечной мышцы.