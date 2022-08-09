Васильев не появится больше в Модном приговоре на Первом канале
Самый известный в России историк моды Александр Васильев не появится на главном канале страны в качестве ведущего популярного шоу "Модный приговор", чему и рады отечественные телезрители.
Историк моды Александр Васильев не предстанет больше в качестве ведущего рейтинговой программы "Модный приговор" в эфире Первого канала.
Телезрители не расстроились по этому поводу, а скорее, наоборот.
Васильев приехал в РФ еще весной, когда стал гостем передачи "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе.
Незадолго до этого историк моды благодарил литовские власти за то, что те разместили его коллекции нарядов. В открытом послании властям города Висагинас он сообщил, что является противником спецоперации в Украине.
Васильев хорошо себя чувствует в России, делясь со своими фолловерами в соцсетях снимками и видео на фоне Москвы, Калининграда и других российских городов.
О том, что ведущий больше не появится в эфире российского телевидения, сообщил журналист Михаил Шахназаров.
Россияне в соцсетях сказали 63-летнему ведущему "До свидания!",выразив надежду на то, что с телевидения уйдут и другие ведущие, выступающие против февральских событий.
Езжай уже, Васильев. С марта грозится уехать, и все никак. Живительного пинка ждет.
Это просто праздник какой-то.
Теперь не нужен нигде.
А программа "Модный приговор" накрылась медным тазом.
Васильев стал одним из известных личностей, которые уехали из России с началом спецоперации, а после вернулись. Среди таких знаменитостей оказались также Иван Ургант, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Семен Слепаков и другие отечественные знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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