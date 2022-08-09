Есть у Тибета одна тайна, которая до сих пор завораживает всех, кто ее увидит - это гора Кайлас

Она имеет необычную форму - ступенчатой пирамиды. Сами тибетцы считают ее священной, и считают, что на ее вершине живет Будда, а индусы верят, что там находится Шива.

Доктор Эрнст Мулдашев считает, что Кайлас возведен древней цивилизацией, и внутренняя часть горы - пирамиды полая.

В ней хранятся "законсервированные" в состоянии глубокого сна "сомати" бессмертные представители рас, живших некогда на земле.

Там могут быть и атланты, и лемурийцы, и арийцы.

Также Мулдашев говорил, что он добрался до секретного прохода в подземный мир Кайласа, но дальше пройти не смог, по причине защиты, установленной на пути в Шамбалу.

Верить ли его словам? - Каждый решает сам.