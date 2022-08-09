Есть у Тибета одна тайна, которая до сих пор завораживает всех, кто ее увидит - это гора Кайлас
Она имеет необычную форму - ступенчатой пирамиды. Сами тибетцы считают ее священной, и считают, что на ее вершине живет Будда, а индусы верят, что там находится Шива.
Доктор Эрнст Мулдашев считает, что Кайлас возведен древней цивилизацией, и внутренняя часть горы - пирамиды полая.
В ней хранятся "законсервированные" в состоянии глубокого сна "сомати" бессмертные представители рас, живших некогда на земле.
Там могут быть и атланты, и лемурийцы, и арийцы.
Также Мулдашев говорил, что он добрался до секретного прохода в подземный мир Кайласа, но дальше пройти не смог, по причине защиты, установленной на пути в Шамбалу.
Верить ли его словам? - Каждый решает сам.
Опубликовано: Игнат Ветров
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