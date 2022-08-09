Амар Бхарати из Индии известен тем, что уже на протяжении 44 лет держит руку поднятой
За 44 года рука деформировалась и превратилась в кости, обтянутые кожей, которые венчают ногти, закрученные в спирали, ведь их никто за это время не стриг. Рука полностью атрофировалась и застыла вертикально.
В городе Харидвар во время обрядов паломничества Кумбха Мела (одно из крупнейших массовых религиозных мероприятий в мире) Амара Бхарати почитают.
Более того, он вдохновил других садху поднять руку ради гармонии и мира, некоторые из них продержались семь, тринадцать и даже двадцать пять лет.
Опубликовано: Игнат Ветров
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