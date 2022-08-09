Точка Немо — самая недоступная на всем земном шаре

В Тихом океане есть условная точка, которая наиболее удалена от какой-либо суши. Ближайшая к ней земля находится на расстоянии 2 688 км.

Это место еще называют полюсом недоступности. Ближайшие «кусочки» земли — это необитаемые атолл Дюси, остров Моту-Нуи и остров Махер.

Свое название точка получила благодаря герою романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой».

Интересно, что над точкой Немо может проходить орбита Международной космической станции, поэтому иногда ближайшее к ней населенное место оказывается примерно в 400 км, только не на Земле, а в космосе.