Точка Немо — самая недоступная на всем земном шаре
В Тихом океане есть условная точка, которая наиболее удалена от какой-либо суши. Ближайшая к ней земля находится на расстоянии 2 688 км.
Это место еще называют полюсом недоступности. Ближайшие «кусочки» земли — это необитаемые атолл Дюси, остров Моту-Нуи и остров Махер.
Свое название точка получила благодаря герою романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой».
Интересно, что над точкой Немо может проходить орбита Международной космической станции, поэтому иногда ближайшее к ней населенное место оказывается примерно в 400 км, только не на Земле, а в космосе.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Ватиканская библиотека - один из самых охраняемых в мире объектов
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Как СССР помог Гоминьдану объединить Китай в единое государство
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России