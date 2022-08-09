Митра - родился 25 декабря, непорочное зачатие: Он бог солнца и Мессия, 12 учеников
Принял грехи. Был убит, затем воскрес, став воплощением Бога. Культ включает причастие, крещение.
Адонис - родился 25 декабря. Греческий бог плодородия, он же вавилонский Таммуз, он же сирийский Спаситель. Был убит и погребен, через три дня воскрес.
Дионис - родился 25 декабря в результате непорочного зачатия. Греческий бог виноделия. Он же Вакх, он же спаситель и освободитель человечества. Естественно, с причащением.
Осирис - родился в конце декабря у девственницы. Египетский бог солнца и подземного мира, он же Судья мертвых, он же один из египетской Троицы. Правил двенадцатью царями. Был предан, убит, погребен. Воскрес через 3 дня. Олицетворял собой воскресение и жизнь вечную на райских полях Иалу.
Гор - родился 25 декабря у Исиды в результате непорочного зачатия (от духа Осириса). Бог солнца и света, один из египетской Троицы. Олицетворял собой воскресение.
Опубликовано: Антон Райт
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