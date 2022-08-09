Хранилище золотых слитков США оно же Форт-Нокс

Хранилище золотых слитков США находится рядом с американским армейским постом Форт-Нокс в штате Кентукки.

В этом укреплённом хранилище хранится около 4507 тонн золотых слитков, что составляет более 50% всего золотого запаса страны.

Здание построено из облицованного гранитом бетона, армированной стали, конструкционной стали и железобетона.

Хорошо вооружённая охрана, видеонаблюдение с использованием камер ночного видения и колючая проволока служат для предотвращения вторжений. Кроме того, ходят слухи, что здесь имеются минные поля.

Место закрыто для посетителей, и только три раза его посещали лица, не являющиеся членами персонала, включая президента Франклина Рузвельта в 1943 году.