Хранилище золотых слитков США оно же Форт-Нокс
Хранилище золотых слитков США находится рядом с американским армейским постом Форт-Нокс в штате Кентукки.
В этом укреплённом хранилище хранится около 4507 тонн золотых слитков, что составляет более 50% всего золотого запаса страны.
Здание построено из облицованного гранитом бетона, армированной стали, конструкционной стали и железобетона.
Хорошо вооружённая охрана, видеонаблюдение с использованием камер ночного видения и колючая проволока служат для предотвращения вторжений. Кроме того, ходят слухи, что здесь имеются минные поля.
Место закрыто для посетителей, и только три раза его посещали лица, не являющиеся членами персонала, включая президента Франклина Рузвельта в 1943 году.
Опубликовано: Игнат Ветров
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