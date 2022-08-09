Актер Эштон Катчер рассказал о болезни, приковавшей его к постели и лишившей слуха и зрения

В 2020 году у Катчера обнаружи васкулит. Это аутоиммунное заболевание в конечном итоге может привести к повреждению органов и тканей.

44-летний Эштон Катчер и его жена 38-летняя Мила Кунис не самые публичные личности. В кино они снимаются редко, и на светских мероприятиях появляются не чаще, чем раз в полгода. Последний раз официальный выход этой пары состоялся в марте - Эштон и Мила посетили церемонию вручения премии «Оскар».

До этого супруги выходили на красную дорожку еще в прошлом году. Большинство полагали, что они уделяют время своим детям - -семилетней дочери Уайетт и пятилетнему сыну Дмитрию.

Но, как оказалось, это не вся правда. Дело в том, что в 2020 году у Катчера обнаружили редкий и серьезный недуг — васкулит. Такое аутоиммунное заболевание способно вызвать воспаление кровеносных сосудов и в конечном итоге привести к повреждению органов и тканей.

Впервые об этом актер рассказал в новом эпизоде телешоу National Geographic «В дикой природе с Беаром Гриллсом. Он признался, что болезнь едва не лишила его слуха, зрения и даже способности ходить.

Но, благодаря тому, что врачи выявили это заболевание на ранней стадии и подобрали оптимальное лечение, Эштон смог вылечиться. На восстановление у актера ушел год. По его мнению, недуг при всем при том помог ему стать крепче духом.

Звезда Голливуда утверждает, что ему помогло именно адекватное восприятие ситуации. Он уверен, что не нужно окружать себя сожалениями, пессимизмом, тоской - наоборот, нужно уверенно идти к решению проблемы, и видеть в таких ситуациях только положительное.