В южной части пустыни Атакама в Перу было найдено несколько маленьких мумий

Вот уже несколько лет эксперты пытаются установить, принадлежность этих существ к какому-либо виду.

Во время первого осмотра объектов, эксперты установили, что по всем основным признаком эти особи походят на человека.

Однако есть и отличия, кожа этих существ имеет сероватый оттенок. Рост мумии составляет 20 см, а плотность костей – 5 мл.

После внешнего осмотра окаменелости, они были отправлены в местный исследовательский центр.

Во время сканирования мумии было выявлено, что скелет маленького человечка практически полностью схож с человеческим организмом.

Однако руки и ноги существа имеют более удлиненный вид, чем у Homo Sapiens.

Также рентген показал, что мумия имеет только три ребра с каждой стороны и всего три пальца на каждой конечности.

В настоящее время ученые взяли все необходимые материалы для проведения ДНК экспертизы. Пока от ученых никаких заявлений нет...