В южной части пустыни Атакама в Перу было найдено несколько маленьких мумий
Вот уже несколько лет эксперты пытаются установить, принадлежность этих существ к какому-либо виду.
Во время первого осмотра объектов, эксперты установили, что по всем основным признаком эти особи походят на человека.
Однако есть и отличия, кожа этих существ имеет сероватый оттенок. Рост мумии составляет 20 см, а плотность костей – 5 мл.
После внешнего осмотра окаменелости, они были отправлены в местный исследовательский центр.
Во время сканирования мумии было выявлено, что скелет маленького человечка практически полностью схож с человеческим организмом.
Однако руки и ноги существа имеют более удлиненный вид, чем у Homo Sapiens.
Также рентген показал, что мумия имеет только три ребра с каждой стороны и всего три пальца на каждой конечности.
В настоящее время ученые взяли все необходимые материалы для проведения ДНК экспертизы. Пока от ученых никаких заявлений нет...
Опубликовано: Антон Райт
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