Карета, сделанная специально для Папы Климента XI. 1700 год

Это катакомбы в Париже

Они есть много где, многие до сих пор пока не найдены. Есть они и в пустыне Сахара.

Глубоко, гораздо ниже песков, находятся тоннели возрастом не менее 5 000 лет.

Они вырублены в скальной породе и представляют собой сложную систему коммуникаций, общая протяжённость которых составляет 1600 километров.

Неизвестный народ, сотворивший это чудо, извлёк на поверхность земли 20 миллионов кубов камня!