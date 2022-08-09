Карета, сделанная специально для Папы Климента XI. 1700 год

Артефакты, созданные руками людей прошлого, вызывают восхищение. Они воплощали в жизнь самые безумные идеи правителей, не имея современных технологий.

Они воплощали в жизнь самые безумные идеи правителей, не имея современных технологий. 

При этом их работы настолько детальные и качественные, что сохранились до наших дней.

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    Это катакомбы в Париже

    Они есть много где, многие до сих пор пока не найдены. Есть они и в пустыне Сахара.

    Глубоко, гораздо ниже песков, находятся тоннели возрастом не менее 5 000 лет.

    Они вырублены в скальной породе и представляют собой сложную систему коммуникаций, общая протяжённость которых составляет 1600 километров.

    Неизвестный народ, сотворивший это чудо, извлёк на поверхность земли 20 миллионов кубов камня!

Опубликовано: Марат Прозоров

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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