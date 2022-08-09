Карета, сделанная специально для Папы Климента XI. 1700 год
Артефакты, созданные руками людей прошлого, вызывают восхищение. Они воплощали в жизнь самые безумные идеи правителей, не имея современных технологий.
Они воплощали в жизнь самые безумные идеи правителей, не имея современных технологий.
При этом их работы настолько детальные и качественные, что сохранились до наших дней.
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Это катакомбы в Париже
Они есть много где, многие до сих пор пока не найдены. Есть они и в пустыне Сахара.
Глубоко, гораздо ниже песков, находятся тоннели возрастом не менее 5 000 лет.
Они вырублены в скальной породе и представляют собой сложную систему коммуникаций, общая протяжённость которых составляет 1600 километров.
Неизвестный народ, сотворивший это чудо, извлёк на поверхность земли 20 миллионов кубов камня!
Опубликовано: Марат Прозоров
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