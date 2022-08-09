Воды Тихого океана хранят в себе страшную тайну произошедшей когда-то катастрофы
О таинственном материке говорят древние легенды, а также многочисленные археологические свидетельства.
Считается, что в те далекие времена его населяла могущественная цивилизация гигантов.
Единственным же сохранившимся фактом существования працивилизации считают моайя – гигантские статуи на острове Пасхи. А я считаю, что нужно не пожалеть средств и соорудить подводную экспедицию, можно найти много интересного.
Потому что моайя — одна большая фальсификация.
Опубликовано: Игнат Ветров
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