Воды Тихого океана хранят в себе страшную тайну произошедшей когда-то катастрофы

О таинственном материке говорят древние легенды, а также многочисленные археологические свидетельства.

Считается, что в те далекие времена его населяла могущественная цивилизация гигантов.

Единственным же сохранившимся фактом существования працивилизации считают моайя – гигантские статуи на острове Пасхи. А я считаю, что нужно не пожалеть средств и соорудить подводную экспедицию, можно найти много интересного.

Потому что моайя — одна большая фальсификация.