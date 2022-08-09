Тихановская заявила о создании кабинета по переходу Беларуси к демократии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила о формировании переходного кабинета из представителей оппозиции.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 9 августа заявила, что ее команда создает «объединённый переходный кабинет», в который смогут войти белорусские оппозиционеры.
Целями кабинета будет защита суверенитета Беларуси и обеспечение перехода власти от «авторитаризма» к демократии.
Он станет коллективным исполнительным органом, который будет представлять национальные интересы перед другими государствами.
Также целями кабинета названы восстановление работы Конституции, исполнение законов и недопущение «незаконного удержания власти».
Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты в 2020 году после того, как ее муж Сергей Тихановский, был задержан.
Тихановская обвинила белорусские власти после выборов 9 августа в фальсификации результатов выборов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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