Самый большой живой организм на Земле колония тополя
"Пандо" - это колония тополя осинообразного (США, штат Юта). Как установили ученые, 47 тысяч стеблей происходят от одного когда-то жившего тополя.
Все 47 тысяч стеблей имеют единую корневую систему, и могут быть названы единым организмом, масса которого 6 тысяч тонн.
Возраст "Пандо" - 80 тысяч лет, что делает его одним из главных кандидатов на звание самого долгоживущего организма планеты.
Опубликовано: Игнат ветров
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