Самый большой живой организм на Земле колония тополя

"Пандо" - это колония тополя осинообразного (США, штат Юта). Как установили ученые, 47 тысяч стеблей происходят от одного когда-то жившего тополя.

Все 47 тысяч стеблей имеют единую корневую систему, и могут быть названы единым организмом, масса которого 6 тысяч тонн.

Возраст "Пандо" - 80 тысяч лет, что делает его одним из главных кандидатов на звание самого долгоживущего организма планеты.

