Сегодня известно свыше 5’000 рукописей Нового Завета и ни одна из них не является авторским оригиналом
Это копии, переполненные ошибками и неточностями, искажающими смысл и мешающими правильно понимать суть.
Невнимательность, усталость, плохое освещение, неразборчивый почерк, пометки на полях принимались за часть текста, иногда текст читали вслух, а переписчики записывали его - помните, сколько было ошибок в диктантах.
В 1707 выходит книга ученого Джона Милла, проанализировавшего около сотни греческих рукописей Нового Завета и нашедшего более 30’000 расхождений.
В среднем это по 300 на каждую рукопись, причем учитывались только важные искажения и явные ошибки.
А так да, текст Писания дошел до нас из глубины веков. Вопрос, сколько в нем осталось от оригинала.
Опубликовано: Иван Ветров
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