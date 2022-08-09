Сегодня известно свыше 5’000 рукописей Нового Завета и ни одна из них не является авторским оригиналом

Это копии, переполненные ошибками и неточностями, искажающими смысл и мешающими правильно понимать суть.

Невнимательность, усталость, плохое освещение, неразборчивый почерк, пометки на полях принимались за часть текста, иногда текст читали вслух, а переписчики записывали его - помните, сколько было ошибок в диктантах.

В 1707 выходит книга ученого Джона Милла, проанализировавшего около сотни греческих рукописей Нового Завета и нашедшего более 30’000 расхождений.

В среднем это по 300 на каждую рукопись, причем учитывались только важные искажения и явные ошибки.

А так да, текст Писания дошел до нас из глубины веков. Вопрос, сколько в нем осталось от оригинала.