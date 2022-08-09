Кто такая водомерка и почему ее лучше не трогать

Ее основной добычей являются упавшие в воду насекомые и мальки, но она может укусить и человека.

Такие быстрые и приметные существа по поверхности воды бегают с ранней весны до поздней осени. Порой они сбиваются в стаи, которые насчитывают десятки особей.

Это водомерки, или в народе - водяные клопы. Самый распространённый из всего разнообразия вид - водомерка прудовая.

У нее вытянутое, в форме сигары, тело. А еще - две пары длинных лапок. Быстро перебирая ими, клоп может мгновенно настигнуть жертву.

Свою добычу он хватает передней парой коротких лап, и протыкает при этом тонким и острым жалом, с помощью которого вводит в ранку пищеварительный фермент.

Их основная добыча - упавшие в воду насекомые, однако он не пробежит и мимо мальков. При это способен укусить и человека.

Иногда дети, играя в воде, пытаются поймать такого клопа, за что потом расплачиваются дикой болью. Чтобы такого не случилось. их лучше предупредить заранее.