Кто такая водомерка и почему ее лучше не трогать
Ее основной добычей являются упавшие в воду насекомые и мальки, но она может укусить и человека.
Такие быстрые и приметные существа по поверхности воды бегают с ранней весны до поздней осени. Порой они сбиваются в стаи, которые насчитывают десятки особей.
Это водомерки, или в народе - водяные клопы. Самый распространённый из всего разнообразия вид - водомерка прудовая.
У нее вытянутое, в форме сигары, тело. А еще - две пары длинных лапок. Быстро перебирая ими, клоп может мгновенно настигнуть жертву.
Свою добычу он хватает передней парой коротких лап, и протыкает при этом тонким и острым жалом, с помощью которого вводит в ранку пищеварительный фермент.
Их основная добыча - упавшие в воду насекомые, однако он не пробежит и мимо мальков. При это способен укусить и человека.
Иногда дети, играя в воде, пытаются поймать такого клопа, за что потом расплачиваются дикой болью. Чтобы такого не случилось. их лучше предупредить заранее.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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