Событие, которое история не упоминает, произошло в 1465 году прямо в день свадьбы короля Неаполя Альфонсо II

Именно тогда, в октябре, жители заметили, как Солнце приобрело странный темно-голубой оттенок, после чего наступила темнота, как ночью.

После этого еще многие месяцы в Европе шли дожди, которые затопили многие подвалы и деревни.

На протяжении нескольких лет рыба в прудах замерзла, не росли деревья и трава.

Уже в 20 веке заявили, что это было из-за извержения вулкана, только какого, так и не нашли.

Но что самое интересное, такой малый ледниковый период происходил и в 1816 году, и все тоже пытались списать на вулкан, но на какой свалить, так и не нашли.