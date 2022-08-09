Событие, которое история не упоминает, произошло в 1465 году прямо в день свадьбы короля Неаполя Альфонсо II
Именно тогда, в октябре, жители заметили, как Солнце приобрело странный темно-голубой оттенок, после чего наступила темнота, как ночью.
После этого еще многие месяцы в Европе шли дожди, которые затопили многие подвалы и деревни.
На протяжении нескольких лет рыба в прудах замерзла, не росли деревья и трава.
Уже в 20 веке заявили, что это было из-за извержения вулкана, только какого, так и не нашли.
Но что самое интересное, такой малый ледниковый период происходил и в 1816 году, и все тоже пытались списать на вулкан, но на какой свалить, так и не нашли.
Опубликовано: Антон Райт
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