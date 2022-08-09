На фото вы можете видеть двух младенцев: слева бога древнего Египта Гора и Иисуса справа
И кроме изображенной сцены у них довольно много общего. Вот для вас несколько фактов.
Гор – рождён девой матерью Исидой в пещере, Иисусус рождён девой матерью Марией в яслях (стойло для скота).
Рождение Гора ознаменовала звезда Сириус, а рождение Иисуса ознаменовала «звезда на Востоке».
Гора пытался убить Сет, но Исида бежала на остров Чеммис, а Иисуса пытался убить Ирод, и Мария бежала в Египет (!).
Ни Гор ни Иисус не были женаты и не имели детей.
Совпадение стольких фактов из жизни (а их ещё куча) не случайна.
Возможно, это один и тот же реальный момент истории, который описан разными людьми и адаптирован для разных народов под их реалии…
Опубликовано: Антон Райт
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