Первое электроосвещение в городах появилось в 1879-1880 годах

Чтобы обеспечить такую иллюминацию как на фото и гравюрах, нужно было провести оборудование, наладить, запустить перед этим производство и произвести колоссальное количество лампочек, проводов и остального снаряжения.

А откуда мощности для генерации такого количества энергии:

Не говоря уже о том, что подобной иллюминацией Франкфурт похвастался ещё в 1730г, за 150 лет до официальной даты.

Или можно просто воспользоваться атмосферным электричеством, эфирным, с конденсаторами на оловянной амальгаме.

Тем самым эфиром, который Д. Менделеев поставил на первое место в своей периодической таблице.